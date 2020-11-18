التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في الإمارة أمس (الثلاثاء) القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران نيكول مانز بعزاوي.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين. ونوه الأمير بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، والرؤية المشتركة في مختلف الموضوعات، والعمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، والتعاون الاقتصادي والثقافي في مختلف المجالات.من جهتها، أوضحت القنصل نيكول بعزاوي، أن جولتها في المنطقة الشرقية مكنتها من التعرف على الثراء والتنوع الذي تشهده المنطقة.