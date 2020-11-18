أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب الضوابط الخاصة بإصدار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، واشترطت للحصول على رخص المعلمين (ممارس ومتقدم وخبير) مؤهل الشهادة الجامعية، وحصول المتقدم على درجة الاختبار المخصصة للرخصة، وأن يكون حاصلا على الرتبة التي تسبق الرتبة المتقدم لها في الاختبار، وأن يكمل المدة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية للحصول على رخصة الرتبة، كما حددت عددا من الضوابط الخاصة بالحصول على رخصة مهنية للقيادة المدرسية والإشراف التربوي والإرشاد الطلابي. وأوضحت الهيئة أن مدة الرخصة التي يحصل عليها المتقدم 5 سنوات.