أكدت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» ورود توجيهات لمديري الرعايات الصحية الأولية ورؤساء الأقسام في المستشفيات الحكومية بضرورة التزام العاملين والعاملات بضوابط اللباس وعدم تمكين غير الملتزمين بهذه الضوابط من العمل سواء موظفين أو متدربين.وقالت المصادر إن المسؤولية تقع على رئيس القسم أو المركز في حال عدم الالتزام بالقرار، وتحمل عقبات ذلك وفق إقرار مرفق في التوجيه الذي يلزم الممارس الصحي بالتوقيع عليه.ويتضمن الإقرار الالتزام بضوابط لباس العاملين في المرافق الصحية ومنع الملابس الشفافة والضيقة أو المفتوحة، وحظر الملابس التي تحمل صور أو كتابات أو شعارات مخالفة للدين الإسلامي، وكذلك منع قصات الشعر والقبعات ولبس السلاسل ومساحيق التجميل.