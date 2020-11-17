كرّم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، رعاة جائزة جدة للإبداع بنسختها الثالثة، ضمن ملتقى مكة الثقافي «كيف نكون قدوة»، نظير تعاونهم ودعم المبدعين والمبدعات بمحافظة جدة.

وأعرب الأمير مشعل بن ماجد عن سعادته بما حققته الجائزة بعامها الثالث، مواصلة تحقيق أهدافها في تحفيز مبدعي ومبدعات جدة والمقومات التي تمتلكها المحافظة في ذلك، مثمناً جهود القائمين والرعاة لهذه الجائزة.

هذا وشملت قائمة المكرمين، الرعاة التقنيين والإعلاميين وهم:



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