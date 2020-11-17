أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 362 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 436 حالة تعافٍ إضافية، و16 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 353918 حالة، من بينها 7122 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 816 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 341104 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5692 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.