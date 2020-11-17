نفذت أمانة عسير، ممثلةً في إدارتي الرقابة الفنية والصحية، 71 جولة رقابية على مجموعة من المنشآت التجارية والصحية والباعة الجائلين، إضافةً إلى متابعة كافة البلاغات وإغلاقها فور ورودها، أسفرت عن ضبط 46 مخالفةً على مجموعة من المحلات المتعلقة بالصحة العامة والمحلات التجارية الأخرى، وتم اتخاذ العقوبات النظامية على المُخالفين، إلى جانب قيام الفرق الرقابية بمتابعة الباعة الجائلين بوسط البلد، وطريق الملك عبدالله، وطريق بني مالك، ومدخل سوق الخضار، وطريق الملك فهد، والحزام الدائري، وضبطت الفرق الرقابية 8 مُخالفين تم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.

وفي المقابل، فإن إدارة الرقابة الفنية نفذت عددًا من الجولات الرقابية وصل عددها إلى 38 جولةً على المباني، وتم الشخوص على المعاملات الرسمية الموجودة لدى المراقبين، مع متابعة كافة البلاغات وإغلاقها فور ورودها، إضافةً إلى تسجيل 6 مُخالفات بلدية، مع إلزام المواطنين بالحاويات التي وصل عددها إلى 12 حاويةً؛ حفاظاً على المشهد الحضري داخل الأحياء السكنية، كما تم الشخوص على المشاهد بما يصل إلى 10 مشاهد، أقرت لها اللجان الرقابية عددًا من الإجراءات النظامية في هذا المجال.