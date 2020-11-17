دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس (الإثنين)، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة، بعد غد (الخميس) 4/‏4/‏1442هـ، حسب تقويم القرى، تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو. وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة الرسول الكريم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه. نسأل الله تعالى أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب الدعاء، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعاً إلى حين.