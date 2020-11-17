أدرجت الهيئة السعودية للسياحة «فكرة عمرة» ضمن أهداف موسم شتاء السعودية الذي سينطلق خلال الفترة القادمة. وستنظم فكرة العمرة بعد التنسيق مع وزارتي الحج والعمرة والصحة شريطة الالتزام بضوابط مكافحة فايروس كورونا والاطمئنان التام لمؤشرات الوضع بشكل عام.وجاءت أهداف برنامج الشتاء في 4 محاور؛ الترويج لبرامج شتاء السعودية من خلال برامج «شتاء الشمس» و«فصل الشتاء» و«عمرة»، وترويج السياحة بالسعودية محلياً وإقليمياً ودولياً، وتفعيل المناطق السياحية المشاركة من خلال دور القطاع الخاص لتطوير باقات سياحية متنوعة، والمساهمة في زيادة مستوى الإنفاق للزوار من خلال باقات ومنتجات سياحية متنوعة تغطي جميع الوجهات السياحية المستهدفة.وكان موسم صيف السعودية حقق ارتفاعاً في مستوى الإنفاق بما يصل إلى ٣١٪، بمقدار 3 مليارات عن عام 2019. فيما نجحت الهيئة في تقليص نسبة التذمّر من السياحة الداخلية من ٣٠٪ إلى ٢٪ خلال موسم «تنفس الماضي»، وعملت مع وزارة الصحة على رفع مستوى الالتزام بضوابط مكافحة كورونا بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وما يرتبط بالمعقمات والنظافة العامة. وكان وزير السياحة أحمد عقيل الخطيب أعلن الأسبوع الماضي إطلاق «شتاء السعودية» قريباً.