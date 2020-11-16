قررت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن تكون اختبارات الفترة الثانية (الدوري الثاني) والاختبارات النهائية للفصل الأول للعام التدريبي 1442 «حضورياً» للمقررات العملية، و«عن بعد» للمقررات النظرية، سواء كانت مقررات تخصصية أو مقررات عامة،‏ إلا إذا ورد من الجهة المختصة ما يفيد بأن وضع الجائحة أصبح مطمئنا في الفترة المتبقية من هذا الفصل، فإن جميع اختبارات المقررات العملية والنظرية تكون «حضوريا» في المنشآت التدريبية.

وأيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، ما خلصت إليه اللجنة المشكلة لإعداد خطة عمل اختبارات الفصل التدريبي الأول من هذا العام بهذا الخصوص.