دشن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، النسخة المطورة من تطبيق البلاغات الأمنية «كلنا أمن».

وتتضمن النسخة المطورة إضافة بلاغات عن الحالات التالية (قضايا التحرش، الاتجار بالأشخاص، الجرائم المعلوماتية)، وكذلك تطوير آلية رفع البلاغ فيما يتعلق بالبلاغات القائمة.

ويأتي تطوير التطبيق بنسخته الحالية للتسهيل على المواطن والمقيم بالحصول على الخدمة الأمنية في أسرع وقت بكل وسيلة متاحة، وكذلك رافداً آخراً لتلقي البلاغات بجانب رقم الطوارئ (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.