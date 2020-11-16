أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الآخر في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

واشتملت معاشات الضمان الاجتماعي على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، مبينًا أن المبالغ المودعة في حساباتهم بلغت 1.706.040.017 ريالا، إذ أودعت 1.410.825.568 ريالاً للمعاشات الضمانية الأساسية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192.388.056 ريالاً و102.826.393 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء، حيث كان إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، لتحسين ظروفهم المعيشية.