بتوجيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وقعت الهيئة مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع البنك الأهلي التجاري، وذلك ضمن مبادرة الخدمات التمويلية التي أطلقتها الهيئة لدعم ممكنات الأعمال للأنشطة المتعلقة بقطاع الترفيه، والتي سيتم بموجبها تطوير وابتكار مبادرات وبرامج تمويلية متكاملة لدعم القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الترفيهية، ودعم الشركات العاملة في قطاع الترفيه بما يساهم في مسيرة واستدامة القطاع، لا سيما في التعامل مع التحديات الاقتصادية لجائحة فايروس كورونا المستجدCOVID – 19.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الداعمة لتنمية قطاع الترفيه الذي يُعد من أبرز القطاعات الواعدة في الاقتصاد السعودي، وضمن دعم وتشجيع القطاع الخاص من خلال تقديم الخدمات والمحفزات اللازمة للمستثمرين والشركات في القطاع الترفيهي ومساعدتهم على النمو والاستدامة والتوسع، وذلك تماشياً مع خطة تحفيز القطاع الخاص ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

وتتضمن مجالات التعاون التي اتفق عليها الطرفان وفق البرامج المتاحة لدى البنك على عمل دراسات شاملة لفرص التمويل في قطاع الترفيه، وبحث تصميم برامج تمويلية متخصصة للمنشآت العاملة في القطاع الترفيهي، وتوفير قنوات إلكترونية للتواصل واستقبال طلبات التمويل والمستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات، والاستفادة من خدمات إدارة النقد والخدمات الإلكترونية. ويمكن للمنشآت العاملة في مجال الترفيه الاستفادة من الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك الأهلي من خلال تعبئة نموذج طلب التمويل عبر الموقع الإلكتروني للبنك www.alahli.com.

ومن أهداف التعاون بين الهيئة العامة للترفيه والبنوك دعم شركات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة، وتنمية قطاع الترفيه وضمان استدامته، وتشجيع النشاط الترفيهي في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تطوير المحتوى المحلي للأنشطة الترفيهية، ما يسهم في تقديم فعاليات وأنشطة ترفيهية مميزة، وتوفير فرص عمل جديدة لشباب وشابات الوطن.

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه وقعت أخيراً عدداً من المبادرات التمويلية في ذات الشأن، وذلك مع بنوك الجزيرة، والراجحي، وساب، والرياض.