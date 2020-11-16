أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 301 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم رصد تعافي 364 حالة إضافية، و19 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 353.556 حالة، من بينها 7212 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 823 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 340.668 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5676 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في المملكة إلى 96.35%، فيما تبلغ نسبة الحالات النشطة 2%، ونسبة الحالات الحرجة 0.23%، ونسبة الوفيات 1.6%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (42)، حائل (31)، ينبع (23)، مكة المكرمة (23)، المدينة المنورة (15)، خميس مشيط (15)، جدة (12)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (51)، المدينة المنورة (38)، الدمام (29)، حائل (15)، ينبع (15)، الهفوف (14).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.