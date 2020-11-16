أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور وزير النقل المهندس صالح الجاسر، 8 مشاريع للنقل في محافظات المنطقة. وقدّم شكره للوزير على الأعمال التي أنجزتها وتنفذها الوزارة في محافظات المنطقة، لافتاً إلى أن الطرق شريان حياة وأحد أهم ركائز النهضة.ودشّن الفيصل المشاريع الثمانية البالغ إجمالي أطوالها 112 كيلومتراً؛ وهي مشروع استكمال أعمال طريق (بريمان- هدى الشام)، وتقاطع طريق (جدة - مكة المباشر مع طريق بريمان - هدى الشام) ويهدف إلى تحقيق ربط الحركة المرورية في جميع الاتجاهات بين الطريقين، ومشروع استكمال ازدواج طريق (بيشة - رنية - الخرمة) وصولاً إلى طريق (الرياض - الطائف) السريع بالاتجاهين ضمن مراحل عدة، ومشروع تنفيذ طريق (أتانا - الفحو)، إضافة إلى مشروع تقاطع خليص مع طريق (مكة المكرمة - المدينة المنورة)، ومشروع تحويل طريق (جدة - جازان) إلى طريق سريع.وأكد وزير النقل أن المشاريع التنموية، تأتي ضمن سلسلة مشاريع تهدف لخدمة أهالي وزوار المنطقة، لافتاً إلى أن الدعم الذي توليه القيادة لها ويجني الجميع ثمارها اليوم في هذه المنطقة التي تحتضن أطهر البقاع.3.8 مليون مسافر في «الصالة 1»قدّم رئيس هيئة الطيران المدني عبدالهادي المنصوري موجزاً عن الخطط التطويرية للمطارات بالمنطقة، مشيراً إلى أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد (صالة 1) استقبل منذ افتتاحه قرابة 3 ملايين و800 ألف راكب أقلتهم 35 ألف رحلة، فيما سيتم الانتهاء من المرحلة الرابعة للصالة 1 في مارس 2021، ويتوقع أن يصل عدد الرحلات في الأسبوع إلى قرابة 4900 رحلة تنقل أكثر من 65 ألف راكب.وفي جانب المشاريع المستقبلية، أوضح المنصوري أنه سيتم تطوير البوابة الشمالية لمدخل مطار الملك عبدالعزيز وتطوير صالات الحج والعمرة التي تشمل توسعة وتطوير طريق الصالة، وإنشاء منطقة انتظار للحافلات، ومبنى للفرز وتغطية وتكييف مواقع الجلوس والانتظار.1676 كلم تحت التنفيذ و7413 في الصيانةرئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح قدم شرحاً عن أعمال الهيئة؛ ومنها تقديم قرابة 1412 ترخيص نقل مختلف الأغراض، وتطرق إلى مشروع النقل العام بالحافلات في محافظة الطائف، الذي يتكون من 8 خطوط و58 حافلة ويبلغ طول مسار الحافلات فيه 30 كلم، وفي جانب النقل البحري بلغ العدد الإجمالي للسفن والوحدات البحرية بالمنطقة 118 سفينة ووحدة، كما بلغ عدد التراخيص البحرية الممنوحة 206 تراخيص.من جانبه، تطرق نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر عبدالله الدلامي إلى مشاريع الطرق في المنطقة الجاري تنفيذها والبالغ إجمالي أطوالها 1676 كلم، وتبلغ أطوال الطرق تحت الصيانة 7413 كلم وبعد اكتمال المشاريع سيصل مجموع أطوال الطرق في منطقة مكة المكرمة إلى 9089 كلم، ونوه بأنه في ما يخص مسار حركة الشاحنات خارج المدن الرئيسية فيتكون من مجموعة من الطرق ويمتد من ميناء جدة الإسلامي حتى شمال محافظة الطائف ويرتبط بطريق الطائف - الرياض بمسافة 227 كلم ويجري تنفيذه على 20 مشروعاً تم الانتهاء من 7 مشاريع فيما يجري تنفيذ 11 مشروعاً ومشروعين تحت الترسية، وأضاف أنه يجري حالياً تنفيذ 25 مشروعاً بطول 649 كلم ومن أبرزها الطريق الدائري الثاني بجدة، وازدواج طريق تربة - حضن، وازدواج طريق بيشة - رنية - تربة وازدواج طريق مكة - الليث وازدواج طريق الشميسي - الكر.خطط مستقبلية في الميناء و«سار»وقدّم رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب شرحاً عن الخطط المستقبلية الخاصة بميناء جدة الإسلامي والذي يحوي 62 رصيفاً و5 محطات، ويستقبل سنوياً 130 مليون طن من البضائع ويجري العمل على تطوير الميناء عبر حزمة من المشاريع من أبرزها تحديث البنية التحتية وإنشاء أرصفة، كذلك توسعة صالة الحجاج والركاب بالميناء، وإنشاء جسور وطرق، ويبلغ عدد المشاريع التطويرية 18 مشروعاً.كما استعرض الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» الدكتور بشار المالك، خطط الشركة الخاصة بقطار المشاعر المقدسة الذي نقل خلال حج 1440هــ 2.5 مليون حاج عبر 9 محطات موزعة على المشاعر المقدسة بمعدل 3 محطات في كل مشعر، وتبلغ مسافة رحلة القطار 18 كيلو متراً من مشعر عرفات إلى منى مروراً بمشعر مزدلفة، ولفت إلى أن معهد الخطوط الحديدية «سرب» الذي افتتح عام 2012، أسهم في تدريب وتوظيف 330 خريجاً وخريجة، كما قدّم نبذة عن شبكة الجسر البري الذي يبلغ طوله 2000 كلم ويربط موانئ الساحل الغربي بالشرقي مروراً بالرياض.