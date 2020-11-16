صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على 3 مواطنين ومخالِفَينْ لنظام الإقامة من الجنسية السورية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، تورطوا بالادعاء أنهم منتسبون لمكاتب محاماة وباستطاعتهم استرداد المبالغ المتعثرة لدى شركات التداول (الفوركس)، وقيامهم بالإعلان لذلك عبر روابط لتطبيقاتٍ إلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبتهم بالحصول على البيانات السرية للحسابات البنكية لضحاياهم، وتحصلوا من تلك العمليات الاحتيالية على أكثر من 17 مليون ريال، وقيامهم بتحويلها إلى خارج المملكة عبر حساباتٍ تعود لكياناتٍ تجارية يملكها مواطنون لحساب مستفيدٍ من الجنسية السورية يقيم في الخارج، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.