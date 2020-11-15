أغلقت بلدية محافظة القريات خلال الأسبوع المنصرم، 6 منشآت لمخالفتهما الإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والتدابير الوقائية والشروط البلدية الصحية، مع تحرير 20 مخالفة بحق عدد من المنشآت المخالفة للأنظمة، ومصادرة 87 كيلوغراما من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، ضمن الحملة الرقابية المكثفة على فترتين صباحية ومسائية على المنشآت الغذائية والمحلات التجارية، للتأكد من تطبيقها إجراءات الوقاية من فايروس كورونا.

وشدد رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري، على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك، للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي، وتطبيق الغرامات اللازمة بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة.

​وأهاب المهندس الشمري، بالمواطنين والمقيمين، التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال بالرقم الموحد لتلقي البلاغات 940، في حال وجود ملحوظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.