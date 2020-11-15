بحث أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بمكتبه بالأمانة، صباح اليوم (الأحد)، مع رئيس مركز الربوعه وأعضاء المجلس البلدي، طبيعة الأعمال القائمة لبلدية المركز وبعض المطالب والمقترحات التطويرية والتنموية التي تخص المركز وساكنيه.

وفي بداية اللقاء، رحب أمين المنطقة برئيس المركز وأعضاء المجلس البلدي الذين نقلوا للأمين ما يُقدمه المجلس والبلدية من مشاريع تنموية وتطويرية وخدمات ساهمت في تنمية وتطوير المركز والقرى التابعة له، حيث ناقش الاجتماع آلية الخدمات البلدية المُقدمة في المركز، والعديد من المقترحات التي تقدّم بها رئيس المركز وأعضاء المجلس البلدي؛ سعيًا لتحسين الأداء البلدي في مختلف المجالات التي تخدم المواطن، مع أهمية إدراك الدور المُناط بالمجالس البلدية والخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين، والعمل على تضافر الجهود لتلبية احتياجات المركز وقراه من الخدمات والمشاريع الخدمية والتنموية، إلى جانب أعمال البلدية القائمة في مبادرات تحسين المشهد وإزالة التشوهات والإصحاح البيئي التي تُشرف عليها بلدية الربوعة في نِطاقها.

الجدير بالذكر، أن أمانة المنطقة تعمل على تذليل الصعاب وتوفير جميع الإمكانات التي تساعد بلديات المنطقة على القيام بأدوارها البلدية والتنموية على أكمل وجه، وبما يلبي تطلعات القيادة والمواطنين.