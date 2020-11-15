أعلن مصرف الراجحي عقد اتفاق شراكة مع «يوداسيتي» التي تعد منصة لتطوير المهارات عبر الإنترنت، يتم بموجبها تطوير وتنمية مواهب الخريجين والموظفين الجدد في المهارات التحليلية ومهارات تكنولوجيا المعلومات التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح والتميز في العمل المصرفي.

وأعلن الطرفان عن باكورة هذه الشراكة الموسعة، حيث تم تدريب وتأهيل 94 خريجًا من أكاديمية مصرف الراجحي للأعمال المصرفية وبرنامج تطوير الخريجين في كلية القيادة، علما بأن البرنامج مصمم لدعم الخريجين وتطوير المهارات التي يمكنهم تقديمها.

ويعتبر الخريجون شريحة المواهب الإاستراتيجية التي تم استقطابها من قبل المصرف لتأهيلها للمستقبل، وتم تطوير مهاراتهم في برنامج خريجي تكنولوجيا المعلومات لمدة عام.

واختار المصرف «يوداسيتي» لتركيزه على التعلم القائم على المشاريع وتصميم البرامج التدريبية التعاونية التي تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي في الوقت نفسه.

ويحرص مصرف الراجحي على مفهوم الابتكار وتنميته لدى منسوبيه كجزء من استراتيجيته ليصبح مصرف المستقبل، ومن خلال هذه الشراكة مع «يوداسيتي» سيعمل على تمكين شريحة الخريجين الموهوبين من أجل الاندماج وتطوير المهارات اللازمة بشكل أسرع للمساعدة في استمرار هذه الريادة في السوق.

ويرى المصرف أهمية السماح للموظفين الجدد بإتقان هذه المهارات دون أي ضغوط الأمر الذي يقود في النهاية إلى نجاح أكبر عندما يحتاجون إلى استخدام هذه المهارات من أجل العمل، خاصة أن حديثي التخرج يتوقعون اكتساب هذه المهارات بسرعة في حياتهم المهنية المبكرة.

وستشمل الشراكة حصول المئات من المواهب السعودية الشابة على برامج مصممة من قبل «يوداسيتي» على مدى عدة سنوات، إضافة إلى تعلم هذه المهارات الجديدة، كما ستسلط البرامج الضوء على أهمية التعلم التكيفي على مدى الفترة التعليمية كمتعلمين شغوفين بمهارات مستقبل الأعمال.