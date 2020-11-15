عقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بمكتبه بالأمانة، اجتماعًا مع عددٍ من أهالي الحي القديم بمحافظة ظهران الجنوب، بحضور رئيس البلدية عوض آل سياف، تم خلاله استعراض تطوير وتأهيل الحي القديم بما يتناسب مع مبادئ المشهد الحضري، وفقاً لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

كما ناقش الاجتماع طبيعة الأعمال القائمة لبلدية ظهران الجنوب، واستعراض أهم احتياجات المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها من المشروعات النوعية والخدمية، إضافةً إلى حالة المشاريع البلدية الجاري تنفيدها حالياً.

وأكد الحميدي خلال اللقاء، أن الأمانة تسعد بتواصل الجميع للاطلاع على مشروعاتها وخططها التنموية التي تعمل عليها وفق الإمكانات والاعتمادات المتاحة، مع أهمية تنفيذ آلية تطوير الحي القديم بظهران الجنوب من خلال عدة مشاريع تطويرية ليصبح هذا الحي نقلةً نوعيةً في جوانب أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري والجوانب العمرانية والبيئية، وذلك لما يمثله من إرث عريق لأهالي المحافظة.

الجدير بالذكر، أن الأمانة تنظر لكافة بلديات عسير بمنظور واحد وهدفها أن تكون التنمية شاملة لكل البلديات والمناطق والمحافظات بما يُلبي تطلعات القيادة والمواطنين.