دشنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثّلةً بعمادة شؤون المكتبات «أسبوع المكتبة الرقمية» بالتعاون مع المكتبة الرقمية السعودية، وذلك لتعريف منسوبي الجامعة بخدمات المكتبة الرقمية السعودية، ومهارات البحث الآلي في المحتوى الرقمي.



وأوضح وكيل عمادة شؤون المكتبات د. حمد العلوي أنه يتضمن هذا الأسبوع 5 دورات تدريبية عن بُعد، تبدأ من يوم الأحد 15 / 11 / 2020م حتى يوم الخميس 19 / 11 / 2020م من الساعة 8 حتى 9 مساءً، وتستهدف هذه الدورات التدريبية أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتقدم لهم شهادات حضور لهذه الدورات، ويبدأ «أسبوع المكتبة الرقمية» بدورة بعنوان «التعريف بالمكتبة الرقمية السعودية وكيفية الدخول عليها والبحث الآلي في المحتوى الرقمي» ويوم الإثنين دورة بعنوان «كيفية البحث في قاعدة المعلومات دار المنظومة للعلوم الشرعية والإنسانية» ويوم الثلاثاء دورة «كيفية البحث في قاعدة المعلومات science direct في مجال الهندسة»، وتستكمل هذه الدورات بدورة بعنوان «كيفية البحث في قاعدة المعلومات بنك المعلومات العربي في العلوم الإنسانية»، يوم الأربعاء، ويختتم بدورة بعنوان «كيفية البحث في قاعدة المعلومات sci finder للعلوم الطبيعية» يوم الخميس.



وتأتي فعاليات هذا الأسبوع ضمن إسهامات الجامعة ومواكبتها للتحول الرقمي الذي يشهده العالم اليوم، وذلك من خلال التعريف بأهمية مصادر المعرفة الرقمية، وأوعية المعلومات الإلكترونية، وسبل الاستفادة منها.