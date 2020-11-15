سجلت المملكة العربية السعودية اليوم (الأحد) أدنى حصيلة للإصابات اليومية بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ أكثر من سبعة أشهر، إذ أعلنت وزارة الصحة يوم الخميس الماضي (12 نوفمبر 2020) تسجيل 311 إصابة كأدنى حصيلة آنذاك، فيما أعلنت اليوم تسجيل 305 إصابات جديدة.

كما أعلنت وزارة الصحة اليوم تعافي 357 حالة إضافية، وتسجيل 16 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 353.255 حالة، من بينها 7294 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 810 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 340.304 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5657 حالة وفاة.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (57)، ينبع (47)، المدينة المنورة (23)، بلجرشي (13)، جدة (12)، مكة المكرمة (12)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (68)، المدينة المنورة (51)، الدمام (22)، حائل (20)، مكة المكرمة (18)، ينبع (15)، الهفوف (11).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.