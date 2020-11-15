قامت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ببناء الشبكة الوطنية لمحطات الرصد المستمر لتحديد المواقع بواسطة الأقمار الصناعية «KSA-CORS» التي تغطى مختلف مناطق المملكة بواقع 209 محطات تلبي احتياجات جميع مستخدمي تقنية تحديد المواقع من القطاعين الحكومي والخاص والأفراد، وذلك بتوفير الإحداثيات الجغرافية ذات الدقة والجودة العاليتين، حيث روعي عند إنشاء هذه الشبكة المعايير والمواصفات العالمية.

وتتوزع هذه المحطات على المناطق المأهولة التي تتوفر فيها الخدمات المطلوبة لتشغيل المحطات مثل الكهرباء والاتصالات والأمن، وتنقسم إلى نوعين: المحطات الأرضية، والمحطات المثبتة على أسطح المباني.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للجيوديسيا بالهيئة المهندس عبدالله بن ذيب القحطاني، أن الدول المتقدمة تولي المعلومات الجيومكانية أهميةٌ خاصةٌ، لما لها من دورٍ كبيرٍ في دعم قرارات وإستراتيجيات التنمية والتطوير والتخطيط، لافتاً إلى أنه ومع تطور وسائل وتقنيات البيانات والمعلومات، وتزايدت كمياتها، ووسائل معالجة هذه البيانات المتنوعة المصادر والتقدم الهائل في الأقمار الصناعية، وعلم المساحة.

وبين أن المعلومات الجيومكانية بحاجة لأن تواكب التطبيقات الأخرى، وأن تكون متوافقة معها، من أجل الاستفادة منها، وتعزيز دورها في دعم القرارات، وعلى ضوء ذلك قامت الهيئة بوضع خطة متكاملة لإنشاء وتطوير البنية التحتية الجيوديسية بأعلى المواصفات والمعايير الدولية لإنشاء وتكوير البنية التحتية الجيوديسية في المملكة ومنها «KSA-CORS».

وأكّد المهندس القحطاني أهمية محطات الرصد المستمر «KSA-CORS» كونها أحد أهم تقنيات آليات تحديد المواقع، وهي عبارة عن محطات تحتوي على أجهزة استقبال إشارات الأنظمة العالمية لتحديد المواقع بالأقمار الصناعية للملاحة «GNSS» النظام الأمريكي «Gps»، والنظام الروسي «GLONASS»، والنظام الأوروبي «GALILEO»، والنظام الصيني«BEIDOU»، ويستخدمها المساحون وغيرهم من الباحثين ومزودي الخدمات لتحديد المواقع بدقة عالية تصل لمستوى السنتيمتر تعمل على مدار الساعة 24/ 7، مفيداً بأنه للحصول على هذه الدقة، تعمل المحطات على رصد بيانات تحديد المواقع بشكل مستمر.

وأضاف أن البيانات تصحح بشكل آنٍ أو عبر إجراء المعالجة المكتبية لأرصاد تحديد المواقع، حيث المبدأ الأساسي في عملية تحديد المواقع آنياً يكمن في استخدام جهازي استقبال على الأقل، إذ يتم وضع أحدهم على إحدى نقاط التحكم الأرضي، فيما يتم استخدام الجهاز الآخر لإجراء عملية المسح.

وقال مدير عام الإدارة العامة للجيوديسيا بالهيئة: «إن بعض المستخدمين في الأعمال المساحية حاليًا يستخدمون الطريقة التقليدية باستخدام نقاط التحكم الأرضية، ما ينتج عنه زيادةً في الجهد والوقت والتكلفة، على عكس استخدام محطة الرصد المستمر «CORS» التي يحتاج فيها المستخدم جهاز واحد فقط لإتمام عملية المسح، بينما يتم استقبال التصحيحات بشكل آنٍ من مركز تحكم شبكة محطات الرصد المستمر للحصول على إحداثيات آنية فورية بدقة تصل إلى السنتيميتر. ودعا القحطاني المستخدمين في الجهات القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من الشبكة الوطنية لمحطات الرصد المستمر، لتحديد المواقع بواسطة الأقمار الصناعية في أعمالهم ومشاريعهم».

وتتضمن أهداف هذه الشبكة توفير البيانات الضرورية للمستخدمين لإجراء المعالجة المكتبية لأرصاد تحديد المواقع الخاصة بهم وتوفير خدمات تحديد المواقع بدقة عالية للمستخدمين، وتوفير الجهد والوقت وتقليل التكلفة، إضافة إلى دعم وتعزيز خدمات وتطبيقات المعلومات الجيومكانية.

وتدعم محطات الرصد المستمر«KSA-CORS» مجموعة واسعة من تطبيقات تحديد المواقع في مجالات مختلفة مثل أعمال المساحة، وإنتاج الخرائط والمعلومات الجيومكانية والزراعة الدقيقة والتعدين والإنشاءات والهندسة والتصوير المحمول جواً، والاستشعار وإدارة المرافق، والأبحاث العلمية المتعلقة بسطح الأرض ودراسة الغلاف الجوي.

وتخضع الشبكة لبرنامج صيانة وتشغيل مستمر لضمان توفير بنية تحتية أساسية لتحديد المواقع بالمملكة دقيقة وموثوقة وسهلة الاستخدام بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الوطنية والعالمية، وتعمل على مدار 24/ 7، مع دعم خدمات المستفيدين.

وللاستفادة من منتجات وخدمات الشبكة الوطنية لمحطات الرصد المستمر «KSA-CORS»، يمكن زيارة الموقع الخاص بالشبكة: https://ksacors.gcs.gov.sa وللاستفسارات العامة يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني: info@gcs.gov.sa أو الاتصال على هاتف الهيئة 920000427.