تتيح وزارة العدل عبر خدماتها الإلكترونية، إثبات الزوج للطلاق من خلال تقديم الطلب في بوابتها الإلكترونية، كما أنها تمكن الزوجة من رفع الدعوى ضد الزوج بمختلف تصنيفاتها.

وتسعى وزارة العدل إلى إيضاح جميع ما يتعلق بخدماتها الإلكترونية للمستفيدين، من خلال حسابها «التواصل العدلي» على «تويتر» المخصص للإجابة على الاستفسارات والتساؤلات.

وتفاعلت وزارة العدل مع استفسار مغردة أفادت بأن زوجها طلقها طلقة واحدة عبر الهاتف، إلا أنه لم يصدر صك طلاق، كما أنكر أنه طلقها، مستفسرة عن الحل في هذه الحالة.

وأجابت وزارة العدل على استفسار المغردة بأنه يمكن للزوجة رفع دعوى (فسخ نكاح، خلع، إثبات طلاق ضد الزوج إذا وقع الطلاق) وذلك بالتقدم بالطلب عبر الرابط التالي: https://najiz.sa/applications/landing/service/1، كما أنه إذا كان الطلاق بإثبات من الزوج يتم تقديم طلب إلكتروني (إثبات طلاق) عبر الرابط التالي: https://inhaatportal.moj.gov.sa/.