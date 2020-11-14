دشّن وكيل محافظة محايل عسير يحيى بن محمد العاصمي، مساء اليوم (الجمعة)، فعاليات اليوم العالمي للسكري 2020، التي ينظمها مستشفى محايل العام تحت شعار «تحكم بالسكري»، بمركز السكري والغدد الصماء بمستشفى محايل العام، حيث استمع إلى شرح عما يقدمه المركز من مدير قطاع محايل الصحي المشرف على مستشفى محايل العام محمد بن زيد عسيري.

وتضمنت الفعاليات، إقامة معرض توعوي يضم أركاناً تثقيفية للتعريف بالتغذية الصحية السليمة، وأدوية السكري، وضغط الدم، وأمراض القلب الوعائية، لتوعية المجتمع بخطورة داء السكري، وتعزيز دور الأسرة في إدارة الرعاية والوقاية من المرض، ورفع وزيادة الوعي لدى المجتمع بأهمية الكشف المبكر، وتغيير نمط الحياة بزيادة النشاط البدني والتغذية الصحية السليمة.

وتهدف الفعاليات إلى تعزيز الوعي الصحي لدى شرائح المجتمع للوقاية من مرض السكري حرصاً على صحتهم.