أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 349 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم رصد تعافي 379 حالة إضافية، و16 حالة وفاة جديدة.

وأوضحت «الصحة» أن نسبة الإناث بين الحالات الجديدة بلغت 41%، والذكور 59%، فيما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، لافتة أنه تم إجراء 49.289 فحصاً مخبرياً جديداً.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 352.950 حالة، من بينها 7362 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 807 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 339.947 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5641 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 96.31%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 2.08%، ونسبة الحالات الحرجة 0.22%، ونسبة الوفيات 1.59%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (62)، مكة المكرمة (29)، جدة (28)، المدينة المنورة (27)، ينبع (23)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (76)، مكة المكرمة (39)، المدينة المنورة (34)، ينبع (31)، جدة (21)، الدمام (15).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.