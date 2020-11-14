أعلنت جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، فتح التسجيل في الدبلومات التطبيقية المعتمدة من الجامعة والمصنفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للفصل الثاني من العام الجامعي 1442، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 7 ربيع الآخر.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عمر عقيل، أنه انطلاقاً من سعي الجامعة إلى إيجاد الفرص النوعية للشباب والشابات لتطوير مهاراتهم وفق متطلبات العصر وبشروط ميسرة، تمت إتاحة التسجيل للراغبين في الالتحاق بالدبلومات التطبيقية للفصل الثاني بمدينة أبها وبعض كليات الجامعة في المحافظات.

ودعا عقيل الراغبين في الاطلاع على الدبلومات والتسجيل فيها إلى الاطلاع على الموقع الإلكتروني للعمادة من خلال الرابط https://dcsce.kku.edu.sa/ar/registration.

وأشار إلى أن الدبلومات المتاحة تشمل دبلومات السلامة والصحة المهنية، وإدارة الموارد البشرية، والعلاقات العامة، والتحرير والسكرتارية، وريادة الأعمال، والتسويق الإلكتروني، والإدارة المكتبية، والمحاسبة، والتفتيش والرقابة الأمنية، وأنظمة الإنترنت الذكية، وصيانة الحاسب الآلي، والبرمجة التطبيقية، وكذلك برمجة أنظمة المعلومات، وشبكات الحاسب الآلي، والصحة العامة.