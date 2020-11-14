أكد التجمع الصحي الأول بمكة المكرمة على كافة المستشفيات الحكومية، ضرورة الاستمرار في تطبيق البروتوكولات الاحترازية والتراجع في تطبيق خطة التعافي بنسبة 50% لمدة أسبوعين قادمين للوقاية من الموجة الثانية لفايروس كورونا.

وشملت الإجراءات تقليل نسب إشغال العمليات الجراحية الروتينية بنسبة 50%، باستثناء حالات إنقاذ الحياة وحالات إنقاذ الأعضاء و حالات الأورام وخفض العمليات الجراحية الروتينية العالية الخطورة إلى الحد الأدنى، وذلك لتقليل أعداد التنويم في العنايات المركزة لمدة أسبوعين.

وفي ما يتعلق بالعيادات الخارجية التقليل من الزيارات الفعلية بنسبة 50%، والتشجيع على زيادة العيادات الافتراضية مع التأكيد على التزام المديرين التنفيذيين الطبيين بالجولات اليومية للعنايات الحرجة، وذلك لتحقيق الامتثال الكامل بسياسات وإجراءات القبول، والخروج، وDNR والتقيد بموجب تعميم إجازات الموظفين السابق بتعليق جميع طلبات الاجازات الخارجية مع التقيد بموجب تعميم الإدارة العامة لمكافحة العدوى (وقاية النسخة 2.0): باتباع جميع تعليمات وإجراءات مكافحة العدوى.