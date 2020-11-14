اتحد خطباء الجوامع في مختلف مناطق المملكة، للتحذير من خطر جماعة الإخوان المسلمين أمس (الجمعة) في خطبهم لصلاة الجمعة. وخصص الخطباء، خطبهم؛ للحديث عن أهمية الاجتماع على الحق والتحذير من التفرق والاختلاف وكل ما يؤثر على وحدة الصف خلف ولي الأمر، والتحذير من الجماعات ذات البيعة والتنظيم وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. وتناول الخطباء البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء والتنويه بمضامينه في تجريم جماعة الإخوان المسلمين وأنها جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، واصفينه بالبيان الشافي الكافي ولا يعذر المسلم بالجهل بعده. وشدد الخطباء على أهمية الالتفاف حول ولاة الأمر والسمع والطاعة بالمعروف والحذر من الجماعات، لافتين النظر إلى أن كشف مخططاتهم ومؤامراتهم التخريبية من التعاون على البر والتقوى.