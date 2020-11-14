قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي، تعديل نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد، وذلك على النحو الوارد بالقرار.

وتضمن القرار تعديل نظام خدمة الضباط لتكون الإجازات اعتيادية، وعرضية، وميدانية، واستثنائية، ومرضية، ومرافقة دراسية، وإضافة مادة المرافقة الدراسية للمبتعثين.

ووفقاً للقرار، إذا قدم الضابط طلباً بالإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة، فيحق للجهة المختصة رفضه أو قبوله، على أن يتم إخطار الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها 3 أشهر.

وفيما يتعلق بالتعديلات الواردة على نظام خدمة الأفراد، فنص القرار على أن تكون الإجازات التي تُمنح للعسكري الفرد هي إجازة سنوية، وميدانية، وعرضية، واستثنائية، ومرضية، وأداء الامتحان الدراسي، ومرافقة دراسية.

وتضمنت التعديلات، جواز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض، بشرط ألا تزيد مدة أو مدد الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة عن 60 يوماً.