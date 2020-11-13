نوه الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز الغامدي، بمضامين تصريح ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أنه بمثابة خارطة طريق ترسم لنا مستقبلًا زاهرًا مليئًا بالعز والفخر والازدهار.

وأشار إلى ما تشهده المملكة العربية السعودية من حراك تنموي واقتصادي كبير وغير مسبوق، يمثل نقلةً نوعية نحو التنمية في المملكة، وذلك من أجل ازدهار وطننا الغالي، وتحسين جودة الحياة والرفاهية بالمملكة.

وقال: «حُق لنا الفخر والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة، وعاشت بلادنا، وأدام الله عليها أمنها وأمانها واستقرارها».