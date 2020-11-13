فيما أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب عن إطلاق «شتاء السعودية» قريباً، كشفت دراسة استقصائية أجرتها الهيئة السعودية للسياحة، عن سر استمتاع الزوار بإقامتهم خلال موسم الصيف وكيفية اقتناعهم بتكرار رحلاتهم الشتوية القادمة في حال عرضت عليهم التجارب المناسبة.

ووفق الدراسة التي علمت بها «عكاظ»، أن 74 % من زوار الصيف السعوديين راضون عن عطلاتهم السياحية، فيما 81% أبهرتهم الضيافة والترحيب الواسع، و77% اعتبروا الحملات السياحية مصدر إلهام للترويج، فيما 73% جذبهم التنوع في الأماكن التي قاموا بزيارتها، مما أدى لنيّة تكرار السفر في الشتاء، وأبدى 58% نيّتهم السفر في عطلاتهم القادمة.

ولخّصت الدراسة أبرز العوائق أمام السفر في السعودية حيث كشف 43% أنه لاتوجد أنشطة كثيرة في العطلات في السعودية، و42% أشاروا إلى أن البنية التحتية ليست جاهزة تماماً، و22% كشفوا أن الأسعار باهظة التكلفة جداً، مقارنة مع ما يحصلون عليه.

وعن أبرز العوامل الدافعة للسفر في السعودية، رأى 81% أنها فرصة لاكتشاف المناطق والشعوب المتنوّعة، و77% رأوا أن السعودية واجهة رائعة للعطلات العائلية، فيما أعرب 73% عن شعورهم بالفخر من خلال السفر داخل الوطن، 58% لديها ثقافة وتراث.

وجاءت أهداف موسم الشتاء، الترويج لبرنامج شتاء السعودية من خلال برامج شتاء الشمس، وفصل الشتاء، والعمرة، وترويج السياحة بالمملكة محلياً وإقليمياً ودولياً وتفعيل المناطق السياحة المشاركة من خلال تفعيل دور القطاع الخاص لتطوير باقات سياحية متنوعة، والمساهمة في زيادة مستوى الإنفاق من خلال باقات ومنتجات سياحية متنوعة تغطي جميع الوجهات السياحية المستهدفة.

وكانت عكاظ تميّزت بنشر تفاصيل موسم الشتاء قبل أسابيع بعنوان (بعد نجاح الصيف.. عكاظ تنشر تفاصيل موسم شتاء السعودية).