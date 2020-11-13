نوه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بمضامين حديث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي أكد فيه حرصه على مستقبل الوطن وشعبه واستشهد فيه من خلال ما ذكره من أرقام رسمتها رؤية المملكة 2030، تحقق من خلالها الكثير من الأهداف التي تصب في مصلحة الوطن، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



وقال الأمير فيصل بن نواف: «إن حديث ولي العهد أكد على قيمة الإنسان الذي يعيش على تراب هذا الوطن وأنه الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الوطن بعد الله لمواصلة مسيرة الخير والبناء»، وأشار إلى التطور الذي تشهده المملكة وما وصلت إليه من نقلة نوعية في قطاعات جديدة وواعدة، نظراً لما تمتلكه المملكة من إرث ثقافي وتنوع جيوغرافي وديموغرافية فريدة من نوعها تتيح للمملكة أن تكون في مصاف أكبر الدول في قطاعات السياحة والثقافة والرياضة والترفيه وغيرها. ولفت أمير منطقة الجوف النظر إلى ما جاء في حديث ولي العهد لمواصلة الدولة الإصلاحات ومنها تمكين المرأة السعودية، التي باتت فعلياً شريكاً للرجل في تنمية الوطن دون تفرقة، ومواصلة محاربة الفساد بكل أشكاله.