نوه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بما جاء في حديث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي اتسم بالوضوح والشمولية ونبذ التطرف ومكافحة الفساد، ويأتي تجسيداً للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية لعلو ورفعة الوطن وتوفير سبل العيش الكريم والرفاهية للمواطن.



وقال أمير تبوك: إن ما أشار إليه ولي العهد في حديثه يؤكد بدلالة واضحة التقدم الكبير الذي تعيشه بلادنا في جميع المؤشرات الاقتصادية والتنموية، وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة، مما كان له الأثر الكبير الذي انعكس على تنامي الناتج المحلي غير النفطي، وما نتج عنه من مشاريع عملاقة في الإسكان والعمل والترفيه والسياحة والرياضة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م الهادفة إلى تنويع الاقتصاد والمضي نحو التطوير والتنمية.