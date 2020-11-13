هاجمت أسراب من الجراد، مزارع ومحاصيل في منطقة عسير، وألحقت أضراراً بها في ظل قيام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمكافحتها حتى الآن عن طريق فرق رش ميدانية.



وقال المزارعون عبدالله ومشبب القحطاني وناصر عسيري، إن دخان النيران، يعتبر مكافحاً مناسباً لطرد الجراد للحفاظ على المحاصيل الزراعية، والتي بُذل فيها الوقت والجهد والمال، لكسب الرزق. ودعوا الجهة المختصة للعمل على تكثيف مكافحته قبل أن ينتشر بوجه عام في المنطقة، ثم تحدث ما لا تحمد عقباه، على المزارع والبساتين والمحاصيل.



وقال المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة المهندس عبدالله الويمني، إن الفرع يشارك مع بقية المكاتب والوحدات التابعة له بـ 6 فرق ميدانية، وتم رش مساحة 744 هيكتاراً في مختلف المحافظات حتى اللحظة، فيما تم تحريك فرق دعم للقضاء عليه، وسيتم العمل على ذلك باستمرار.