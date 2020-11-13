أكد عضو مجلس الشورى مطشر طراد المرشد لـ«عكاظ» أن مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى يستند بقوة على النهج العادل لسياسة الوطن محلياً وخارجياً، وهو ما جسدته رؤية المملكة 2030.



وقال إنه لشرف عظيم نيل ثقة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بحمل الأمانة والمسؤولية العظيمة للعمل ضمن كوكبة أعضاء مجلس الشورى بدورته الثامنة، لاسيما ونحن في هذه المرحلة الهامة والمفصلية لدولة اكتسبت مكانة عالمية مرموقة بفضل سياسة قيادة رشيدة جعلت منها دولة حكيمة ومحورية على المستوى العالمي، تدافع عن القيم والمبادئ الإنسانية النبيلة، وتحمي وتنشر العدل. وأضاف لم يكن غريباً أن تحظى المملكة بتقدير العالم واحترامه لمصداقيتها وثبات مبادئها ومواقفها، لاسيما وهي الدولة المحورية عربياً ودولياً، ذات الدور المؤثر على كافة الأصعدة ؛ سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ودينياً وخاصة لخدمتها ورعايتها المشاعر المقدسة كونها القلب النابض للعالم الإسلامي وقبلة المسلمين، وبجهود قادتها أصبحت المملكة اليوم عضواً بين أكبر عشرين اقتصاداً عالمياً ولها ثقل كبير في مجموعة الـG20، الأمر الذي جعل بلادنا تتمتع بثقل وصوت مسموع ورأي يُعتد به، وخلال أيام سوف يتابع العالم انعقاد اجتماعات مرئية لمجموعة دول الـG20 برئاسة المملكة العربية السعودية.