أعلنت شركة المياه الوطنية أنها تعتزم عزل خط مياه بقطر 1200 ملم لإكمال أعمال جسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق صاري في محافظة جدة.

وبينت الشركة أنها ستتخذ الإجراءات التشغيلية اللازمة لتنفيذ أعمال العزل، وذلك من يوم الاثنين 1 ربيع الآخر 1442 الموافق 16 نوفمبر 2020، مشيرة إلى أن مدة التنفيذ ستبلغ خمسة أيام.

وكشفت شركة المياه الوطنية أنه نتيجة لذلك، فقد تتأثر تسعة أحياء بتوقف مؤقت لضخ المياه، هي (الفيصلية، الروضة، السلامة، النعيم، المحمدية، الزهراء، النهضة، الخالدية، البوادي)، داعية إلى الاستفادة من الصهاريج عند حاجة العقار لذلك.