أغلقت الفرق الرقابية في أمانة عسير وبلدياتها 575 منشأةً مخالفةً للتدابير الاحترازية، إضافةً إلى مُخالفةِ بعض المحلات للاشترطات البلدية.

وأوضحت الأمانة أن عدد جولات النظافة خلال الشهر الماضي بلغت 9947 جولةً ميدانيةً؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والوقائية المُتّبعة، وبلغ عدد المواقع التي تم تطهيرها وتعقيمها 12.296 موقعا، وتم تطبيق الغرامات والعقوبات بحدها الأعلى على المخالفين، فيما تم توجيههم إلى إكمال وتعديل الشروط النظامية اللازمة لمنشآتهم.

وشددت الأمانة على ضرورة الالتزام بكامل الشروط والضوابط والإجراءات الصادرة من الأمانة وبلدياتها، خصوصا في ما يتعلق التدابير الاحترازية لفايروس كورونا، سواء على المنشآت أو العاملين بها، مؤكدة استمرار الفرق الرقابية في أعمالها وجولاتها والتي بلغت الشهر الماضي 770 جولة مشتركة، إلى جانب القيام بأعمال التعقيم والتطهير للعديد من المواقع والمرافق الحكومية والخاصة من خلال استخدام كمية من المُعقمات والمُطهرات بعد تخفيفها والتي بلغت 2.921.534 لترا.