حذرت الإدارة العامة للمرور من خطورة استخدام السلال الخلفية التي تلحق بالسيارات، مبينة أن استخدامها ممنوع ويشكل خطرا على سلامة المركبة ومن فيها.

وأوضحت أن خطورة هذه السلال تتمثل في كونها لا تحتوي على وسائل السلامة الضرورية، وتؤثر بشكل كبير على توازن السيارة، وقد تؤدي إلى انحرافها أو انقلابها، كما أن قربها من عادم المركبه قد يتسبب في احتراقها، إضافة إلى أنها ليست من تصميم الشركة المصنعة للسيارة ولا تحتوي على بيانات توضح أقصى حمولة لها.

وكانت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس قد نشرت في وقت سابق دراسة أعدتها بالتعاون مع فريق بحثي من جامعة الملك سعود، خلصت إلى ضرورة الحذر من هذه السلال وأن خطورتها على المركبة عالية جدا.