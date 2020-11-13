كثيرا ما يكشف المرور السعودي الإجراء النظامي في ما يختص بما هو متداول بين عموم قائدي المركبات بما يسمى بـ«تدبيل المخالفات» في حال التأخر عن السداد لمدة شهر أو أكثر.

ومنذ إقرار نظام المرور الجديد في عام 2018، يشدد «المرور السعودي» على أن المخالفات تسجل بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى، في حالة ظروف مشددة بقرار من قِبل لجنة أو لجان تشكل من قِبل الوزير، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.

وفي ظل التأكيدات المستمرة من «المرور السعودي» حول تسجيل المخالفات بالحد الأدنى، وعدم تسجيلها بالحد الأعلى إلا في ظروف مشددة، كشف أن مخالفة قطع الإشارة تبلغ 3000 ريال ولا ترتفع للحد الأعلى.