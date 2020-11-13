أدانت حكومة المملكة العربية السعودية «الاعتداء الجبان» على سفارة خادم الحرمين الشريفين في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، فجر أمس (الخميس). وأفادت السفارة السعودية لدى مملكة هولندا بتعرض مقر السفارة في لاهاي لحادث إطلاق نار جبان فجر (الخميس)، وقد قام رجال أمن السفارة بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة فور وقوعها، وتم تطويق موقعها وإغلاق الطريق المؤدي للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية.وطمأنت السفارة بأنه لم يتعرض أي من منسوبي البعثة لأية إصابات.وأعربت السفارة عن إدانة حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الاعتداء الجبان، معبرة عن الشكر للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادثة. وتطلعت إلى كشف ملابسات الاعتداء ومعرفة نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة.وحثت المواطنين السعوديين الموجودين في هولندا لرفع مستوى الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة. وأظهرت لقطات مصورة وجود طوق أمني فرضته الشرطة الهولندية في العاصمة لاهاي، في محيط سفارة المملكة العربية السعودية، بعد تعرضها لإطلاق نار فجر (الخميس).ووفقاً لوكالة الأنباء الهولندية، أفادت التقارير بأن المبنى تعرض لـ20 طلقة، وتم إبلاغ الشرطة قبل الساعة السادسة صباحاً، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.وأظهر الفيديو الذي بثته قناة الإخبارية، وجود محققين وعناصر من الشرطة الهولندية، أثناء معاينة مبنى السفارة الذي تعرضت بعض نوافذه لطلقات نارية. وأشارت الوكالة إلى أن فرق الشرطة والطب الشرعي باشرت موقع الحادثة، وتم إغلاق جزء من الشارع أثناء بدء التحقيق، ولا تزال التحقيقات مستمرة.وأدانت مصر، حادثة إطلاق النار، معربةً عن بالغ قلقها لهذا العمل الجبان. وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، أنها تتابع ملابسات هذا الاعتداء الجبان وتثق في الإجراءات التي تتخذها السلطات الهولندية للكشف عن الجناة، مشددةً على وقوفها وتضامنها مع المملكة في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها في كل مكان. ودعت منظمة التعاون الإسلامي إلى الكشف عن ملابسات الحادثة وملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة. وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، وقوفه التام وتضامنه مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها.