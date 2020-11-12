أسفرت الجولات الرقابية للتأكد من التزام المصانع للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة، والتي نفذتها خمس جهات حكومية، عن ضبط 25 منتجا غير مطابقة لمواصفات كفاءة الإنارة.

وشملت الجولات جميع مناطاق المملكة، في المنطقة الوسطى (16) مصنعا، والمنطقة الشرقية 3 مصانع، ومنطقة مكة المكرمة مصنع واحد، وفي منطقة المدينة المنورة أيضا مصنع واحد، وبلغ إجمالي عدد المصانع المستهدفة 21 مصنعاً.

وبينت الجولة أن المنتجات المستهدفة تشمل المصابيح المتوهجة، ومصابيح الهالوجين، ومصابيح الفلورسنت المضغوطة ذاتية الكبح (CFLi)، ومصابيح الفلورسنت المضغوطة بدون كابح (CFLni، ومصابيح LED، ومصابيح الفلوريسنت LFL، ومصابيح HID، وأجهزة التحكم (Control Gears)، ووحدات الإنارة.