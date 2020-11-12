كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها تستعين بعدد يتجاوز أربعة آلاف عامل وعاملة من أجل نظافة الحرم المكي الشريف بكافة أجزائه وأقسامه وساحاته الخارجية.

وأشارت إلى أنهم يعملون على مدار 24 ساعة، وتساندهم أكثر من 100 معدة مجهزة لهذا الغرض..

وأفادت في إحصاء أصدرته اليوم (الخميس) بأن الوقت المستغرق لغسيل وتطهير المطاف في الحرم المكي لا يتجاوز نصف ساعة فقط، حيث يمتلك العمال المدربون لهذا الشأن المهارة الكافية التي تمكنهم من العمل دون أن يتوقف المعتمرون عن أداء مناسكهم، موضحة في الوقت نفسه أن العمال المخصصين للمرافق الموجودة خارج الحرم يتجاوز عددهم 1000 عامل.