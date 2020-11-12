أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد، مواعيد التسجيل والقبول في برامج الدراسات العليا، غير المدفوعة الرسوم لمرحلتي (الماجستير-الدكتوراه)، المتاحة للقبول للعام الجامعي القادم 1443.

وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد آل فائع، أنه سيكون التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة https://registration.kku.edu.sa/ اعتباراً من صباح يوم الأحد 21 ربيع الآخر القادم إلى مساء يوم السبت 11 جمادى الأولى.

ودعا آل فائع جميع الراغبين والراغبات في التقدم لبرامج الدراسات العليا إلى الاطلاع على جميع المعلومات والشروط من خلال الرابط https://www.kku.edu.sa/ar/node/100562، متوقعاً أن يكون الإعلان عن القبول في برامج الدراسات العليا (المدفوعة الرسوم)، في المراحل الثلاث (الدبلومات العالية، والماجستير، والدكتوراه)، في منتصف شهر رجب من العام الحالي.