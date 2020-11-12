التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر وزارة الخارجية الألمانية اليوم (الخميس)، وزير الدولة في الخارجية الألمانية ميغيل بيرجر، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية لجمهورية ألمانيا الاتحادية.‏وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما التقى الجبير في مقر وزارة الخارجية الألمانية اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز آنن، وجرى خلال اللقاء، استعراض آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.