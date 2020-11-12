سجلت المملكة العربية السعودية اليوم (الخميس) أدنى حصيلة للإصابات اليومية بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ أكثر من سبعة أشهر، وتحديداً منذ 219 يوماً، إذ أعلنت وزارة الصحة في 8 أبريل الماضي تسجيل 327 إصابة، فيما أعلنت اليوم تسجيل 311 إصابة جديدة.

وأوضحت «الصحة» أن نسبة الإناث بين الإصابات الجديدة بلغت 40%، ونسبة الذكور 60%، فيما بلغت نسبة الأطفال 12%، والبالغين 84%، وكبار السن 4%، لافتةً إلى أنه تم إجراء 50.851 فحصا مخبريا جديدا.

كما أعلنت وزارة الصحة اليوم رصد تعافي 412 حالة إضافية، و15 حالة وفاة جديدة، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 352.160 حالة، من بينها 7441 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 798 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 339.114 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5605 حالات وفاة، لتصل نسبة التعافي من كورونا في المملكة إلى 96.29%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 2.1%، ونسبة الحالات الحرجة 0.22%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (55)، المدينة المنورة (46)، ينبع (23)، جدة (23)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (68)، مكة المكرمة (52)، المدينة المنورة (39)، جدة (30)، ينبع (19)، حائل (11).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.