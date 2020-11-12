أفادت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة هولندا بتعرض مقر السفارة في مدينة لاهاي بمملكة هولندا لحادث إطلاق نار جبان فجر اليوم (الخميس)، وقد قام رجال أمن السفارة بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، ولم يتعرض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات.

وأعربت السفارة عن إدانة حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الاعتداء الجبان، معبرة عن الشكر للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث، متطلعة إلى كشف ملابساته ومعرفة نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة، حاثة المواطنين السعوديين الموجودين في مملكة هولندا لرفع مستوى الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة.

وأظهرت لقطات مصورة وجود طوق أمني فرضته الشرطة الهولندية في العاصمة لاهاي، في محيط السفارة المملكة العربية السعودية، بعد تعرضها لإطلاق نار فجر اليوم (الخميس).

ووفقا لوكالة الأنباء الهولندية، أفادت التقارير بأن المبنى تعرض لـ20 طلقة، وتم إبلاغ الشرطة قبل الساعة السادسة صباحاً، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأظهر الفيديو الذي بثته قناة الإخبارية، وجود محققين وعناصر من الشرطة الهولندية، أثناء معاينة مبنى السفارة الذي تعرضت بعض نوافذه لطلقات نارية.

وأشارت الوكالة إلى أن فرق الشرطة والطب الشرعي باشرت موقع الحادثة، وتم إغلاق جزء من الشارع أثناء بدء التحقيق، ولاتزال التحقيقات مستمرة.