أكد لـ«عكاظ» مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء محمد البسامي أنه سيتم تطبيق الرصد الآلي لمخالفات تجاوز المسارات المحددة في ⁧‫الجوف‬⁩ و⁧‫الباحة‬⁩ خلال الأسبوعين القادمين.

وشدد على أن الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق، سلوك حضاري يساهم في رفع مستوى السلامة المرورية، وينعكس بشكل واضح على التقليل من زمن الرحلات المرورية وخفض أعداد الحوادث.

وأكد أنه ضمن الخطة الإستراتيجية لوزارة الداخلية، التي يتم استخدام التقنيات التكنولوجية والذكاء الصناعي لرصد مثل هذه المخالفات، ولتنظيم حركة السير على كل التقاطعات.