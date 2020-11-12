نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة بإدارة خدمات الطلاب، البرنامج التدريبي لمسؤولي المكافآت والإعانات في المدراس (بنين – بنات) على مراحل عبر تطبيق «زووم».

ويهدف البرنامج الذي قدمه مدير إدارة خدمات الطلاب بالإدارة علي الأسمري، لتفعيل نظام المكافآت في برنامج نور لجميع مدارس التعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومدارس التربية الخاصة ومعاهد التربية الخاصة، ويستهدف تدريب أكثر من 1500 مسؤول ومسؤولة عن المكافآت والإعانات في جميع مدارس البنين والبنات؛ لاكتسابهم المهارات اللازمة لتفعيل البرنامج بشكل احترافي ودقيق.