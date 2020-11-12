أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أن الوزارة تسعى مع جميع الجهات المختصة بتنفيذ جميع إجراءات السيطرة ومكافحة الأمراض الحيوانية الوبائية والمستوطنة والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ومنع انتشارها في المنطقة.

وقال المهندس الغامدي: تفحص محاجر الوزارة في منطقة مكة المكرمة كل الإرساليات الواردة من خلال المحاجر الطبية وذلك عبر إجراءات متبعة للوصول للفسح النهائي للإرسالية، حيث يجب التأكد من تطبيق التحصينات اللازمة وإرفاق ما يثبت ذلك، والتأكد من تطبيق الأوزان القياسية ومطابقتها لمتوسط الأوزان، وعدم وجود مخالفات نظام الرفق بالحيوان أو مخالفات لنظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة.

وأشار إلى أن الحجر الحيواني والنباتي بالوزارة يعتبر خط الدفاع الأول ضد تسرب الآفات الحشرية والأمراض النباتية والحيوانية إلى داخل المملكة، عن طريق ما يتم استيراده من حيوانات حية ومنتجاتها، والتأكد من قيام المحاجر في منافذ المملكة والمحاجر الخارجية في الدول المصدِّرة المعتمَدة من المملكة بفحص جميع الإرساليات المستورَدة والمصدَّرة والعابرة لضمان خلوها من الأمراض المعدية والوبائية والآفات النباتية، إلى جانب ما يتبع ذلك من الإجراءات المحجرية من معالجة وتطهير أو إعدام أو إعادة تصدير أو حجر، وذلك بالتنسيق مع إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية وبما يطابق الاشتراطات الصحية والتعليمات المحجرية، وضمن جهود الوزارة للعمل على الحد من انتشار الأمراض الوبائية لحماية الثروة الحيوانية وحماية العاملين في المختبرات والمحافظة على سلامة البيئة، لافتاً إلى أن الوزارة لديها خطط إستراتيجية لتطوير ورفع مستوى خدمة المواشي في المملكة.