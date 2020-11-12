تتابع إمارة منطقة القصيم، ممثلة بوكالة الإمارة للشؤون الأمنية، بمشاركة أمانة المنطقة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات المعنية، تطبيق الأنظمة والتعليمات بخصوص بعض الأراضي والأملاك التي لا يمتلك أصحابها صكوكا شرعية تثبت ملكيتها كما هو منصوص عليه في الأمر السامي الكريم رقم 19609 وتاريخ 28 /8/ 1399هـ، والقاضي بضرورة إزالة التعديات الواقعة على الأراضي البيضاء الحكومية سواء زراعية أو سكنية.

وأكد المتحدث باسم إمارة منطقة القصيم أحمد بن عبدالله الحصين أن اللجنة المختصة شرعت بتنفيذ الإزالة في مدينة بريدة وعدد من المحافظات والمراكز بالمنطقة بعد التحقق من عدم وجود ما يثبت تملك أصحابها لها.

وأكدت الإمارة أن أمير المنطقة وجه بعدم إزالة أي أملاك إلا بعد التحقق من عدم ثبوت ملكيتها.